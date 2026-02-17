Mann nach Maß: Warum Frauen „Real Dolls“ kaufen

Wer kennt sie nicht, diese speziellen Puppen, die gern als Ersatz im Bett zum Einsatz kommen, wenn Mann gerade Single oder allein ist? Längst gibt es die aber nicht nur als weibliches Modell – und längst nicht mehr nur zum Aufblasen. Was Frauen zu solchen Puppen sagen und wie sich Frauen das männliche Exemplar wünschen? Wir haben nachgefragt!
Sie werden seit Anbeginn ihrer Entstehung zumindest heimlich genutzt und zugleich offen kontrovers diskutiert: Menschen-Puppen aus Plastik, Silikon und Co., die stets für allerlei Gelüste zur Verfügung stehen. Während die wissenschaftliche Studienlage dazu nach wie vor recht klein ist, wächst der Markt stetig – vor allem für hochpreisige Exemplare, die „Real Dolls“. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat den Trend noch einmal beschleunigt.
