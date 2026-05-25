Sasa Kalajdzic verabschiedet sich vom LASK

Zum Abschied richtete sich der ÖFB-Teamspieler via Instagram an Fans und Verein. „Was für ein Team, was für ein Spirit, was für eine Saison! Ich bin unglaublich dankbar für diese Erfahrung und alles, was wir gemeinsam erreicht haben. Ich habe mich vom ersten Moment an wie zu Hause gefühlt und kann mich bei allen im und rund um den Verein nicht genug für die Unterstützung bedanken, die meine Familie und ich bekommen haben“, schrieb Kalajdzic.