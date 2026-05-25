Sasa Kalajdzic verabschiedet sich vom LASK

Mit dem Double endet auch die gemeinsame Reise! Sasa Kalajdzic verabschiedet sich nach seiner erfolgreichen Leihe vom LASK und findet zum Abschied emotionale Worte.
Die Leihe von Sasa Kalajdzic hätte für beide Seiten kaum erfolgreicher verlaufen können. Mit dem Gewinn des Doubles krönte der LASK eine starke Saison. Nun endet für den Angreifer allerdings das Kapitel in Linz. Nach Ablauf seiner Leihe kehrt Kalajdzic zu seinem Stammverein Wolverhampton Wanderers nach England zurück.
Zum Abschied richtete sich der ÖFB-Teamspieler via Instagram an Fans und Verein. „Was für ein Team, was für ein Spirit, was für eine Saison! Ich bin unglaublich dankbar für diese Erfahrung und alles, was wir gemeinsam erreicht haben. Ich habe mich vom ersten Moment an wie zu Hause gefühlt und kann mich bei allen im und rund um den Verein nicht genug für die Unterstützung bedanken, die meine Familie und ich bekommen haben“, schrieb Kalajdzic.
Auch die Geduld und Unterstützung während seiner Zeit in Linz hob der Stürmer hervor. „Uns wurde alle Zeit gegeben, die wir brauchten, um wieder in Form zu kommen, uns einzuleben, zu beweisen, dass das absolut die richtige Entscheidung für alle Beteiligten war – und zu zeigen, wozu LASK fähig ist“, so Kalajdzic weiter.
Kalajdzic kehrt vorerst zu Wolverhampton zurück, doch die Saison verlief für ihn dort alles andere als erfreulich. Die „Wolves“ mussten als Tabellenletzter den bitteren Gang aus der Premier League antreten. Somit dürfte Kalajdzic in der nächsten Saison in der Championship für Furore sorgen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.