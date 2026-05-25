Ewigkeitschemikalien: Gefahr breitet sich aus

Die sogenannten „Ewigkeitschemikalien“ sind längst verboten oder streng eingeschränkt – doch das Problem wächst weiter. Umweltchemiker warnen nun davor, dass sich die Belastung durch PFAS noch über Jahrzehnte ausbreiten könnte. Besonders alarmierend: Nicht nur bereits belastetes Grundwasser bereitet Sorgen, sondern vor allem kontaminiertes Erdreich, das als dauerhafte Quelle der Schadstoffe wirkt.