Großeinsatz: Person in Donau verschwunden

Großeinsatz am Pfingstmontag bei der Wiener Donauinsel: Nachdem eine Person im Wasser untergegangen sein soll und nicht mehr aufgetaucht war, rückten zahlreiche Einsatzkräfte aus. Auch ein Rettungshubschrauber stand im Einsatz.
Im Bereich der Donauinsel soll eine Person plötzlich im Wasser verschwunden sein. Augenzeugen verständigten daraufhin sofort die Einsatzkräfte.
Große Suchaktion
Vor Ort starteten Feuerwehr und Rettung umgehend eine großangelegte Suchaktion. Mehrere Taucher suchten die Donau nach der vermissten Person ab. Auch aus der Luft wurde nach dem Vermissten gesucht.
Allerdings konnte der unbekannte Mann nur mehr tot geborgen werden. Wie es zu der Tragödie kommen konnte, ist noch unklar.
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