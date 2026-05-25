Kein Wasser im Trevi-Brunnen, doch Rom will Geld

Lange Schlangen beim Einlass

Die Einführung des Eintrittsgeldes hatte bereits zu Beginn für Wirbel gesorgt. Jährlich strömen rund drei Millionen Menschen zum Trevi-Brunnen, um Münzen über die Schulter ins Wasser zu werfen – ein Aberglaube, der Glück und eine Rückkehr nach Rom verspricht. Neben den langen Schlangen am Einlass gilt das Zugangssystem an den meisten Tagen von 9 bis 22 Uhr, montags und freitags beginnt der Einlass erst um 11.30 Uhr.