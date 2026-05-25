Papst warnt Menschen vor Ausbeutung durch KI

Mit deutlichen Worten hat Papst Leo XIV. vor den Gefahren Künstlicher Intelligenz gewarnt. In seiner ersten Enzyklika als Oberhaupt der katholischen Kirche spricht der Pontifex von neuen Formen der Ausbeutung, digitaler Abhängigkeit und einer Bedrohung für Menschenwürde und soziale Gerechtigkeit. Besonders scharf kritisiert der Papst die Macht globaler Technologiekonzerne und die oft unsichtbaren Arbeitsbedingungen hinter modernen KI-Systemen.