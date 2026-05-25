Iran-Deal auf der Kippe? Trump bremst doch wieder

Streit um Straße von Hormuz

Als besonders heikler Punkt gilt weiterhin die Zukunft der Straße von Hormuz. Die wichtige Schifffahrtsroute ist entscheidend für den weltweiten Ölhandel. Der Iran kündigte an, auch künftig Abgaben für die Durchfahrt verlangen zu wollen. Außenamtssprecher Esmaeil Baghaei sprach am Montag zwar nicht von „Mautgebühren“, sondern von Gebühren für „Navigationsdienste“, machte aber deutlich, dass Teheran an entsprechenden Plänen festhält.