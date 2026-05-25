Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nichts „übereilen“

Iran-Deal auf der Kippe? Trump bremst doch wieder

Außenpolitik
25.05.2026 17:21
Während der Ölpreis weiter abstürzt, baut Trump langsam wieder seine Drohkulisse auf.
Während der Ölpreis weiter abstürzt, baut Trump langsam wieder seine Drohkulisse auf.(Bild: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach Tagen vorsichtiger Hoffnung auf eine rasche Entspannung im Nahen Osten hat US-Präsident Donald Trump plötzlich auf die Bremse gedrückt. Während Washington und Teheran nach eigenen Angaben Fortschritte bei den Gesprächen über ein mögliches Abkommen erzielt haben, bleiben zentrale Streitpunkte ungelöst. Besonders die Zukunft der strategisch wichtigen Straße von Hormuz sorgt weiter für Spannungen – und auch innerhalb der USA wächst der Widerstand gegen mögliche Zugeständnisse an den Iran.

0 Kommentare

Trump schloss am Montag in sozialen Medien eine „übereilte“ Vereinbarung mit Teheran ausdrücklich aus. Damit dämpfte er Erwartungen, die zuvor sein Außenminister Marco Rubio geschürt hatte. Rubio hatte am Sonntag erklärt, es könne „in den kommenden Stunden“ gute Nachrichten geben. Am Montag wollte er sich jedoch nicht mehr auf einen Zeitplan festlegen.

Der US-Präsident betonte nun, es werde entweder ein „großartiges und bedeutungsvolles“ Abkommen geben – oder gar keines. Bereits am Wochenende hatte Trump erklärt, eine Vereinbarung sei „weitgehend ausgehandelt“, müsse aber noch finalisiert werden.

Streit um Straße von Hormuz
Als besonders heikler Punkt gilt weiterhin die Zukunft der Straße von Hormuz. Die wichtige Schifffahrtsroute ist entscheidend für den weltweiten Ölhandel. Der Iran kündigte an, auch künftig Abgaben für die Durchfahrt verlangen zu wollen. Außenamtssprecher Esmaeil Baghaei sprach am Montag zwar nicht von „Mautgebühren“, sondern von Gebühren für „Navigationsdienste“, machte aber deutlich, dass Teheran an entsprechenden Plänen festhält.

Laut der US-Nachrichtenwebsite „Axios“ soll die derzeit diskutierte Vereinbarung eine seit April geltende Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran um weitere 60 Tage verlängern. In diesem Zeitraum könnte die Straße von Hormuz wieder vollständig für die Schifffahrt geöffnet werden. Zudem soll der Iran wieder Öl verkaufen dürfen, obwohl das Land weiterhin unter Sanktionen steht.

Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete zudem, Washington habe eine teilweise Freigabe eingefrorener iranischer Gelder sowie eine vorläufige Lockerung von Sanktionen in Aussicht gestellt. Im Gegenzug habe der Iran angeboten, die Schifffahrt in der Straße von Hormuz wieder auf „Vorkriegsniveau“ zu ermöglichen.

Atomprogramm weiter ungelöst
Noch völlig offen bleiben allerdings die Fragen rund um das iranische Atomprogramm. Baghaei erklärte, darüber solle erst nach einem möglichen Rahmenabkommen verhandelt werden. Dieses sogenannte „Memorandum of Understanding“ soll laut iranischen Angaben insgesamt 14 Punkte umfassen und sich zunächst auf die Beendigung des Konflikts konzentrieren.

Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu machte unterdessen deutlich, dass Israel auf einem vollständigen Stopp des iranischen Atomprogramms besteht. Trump habe ihm zugesichert, dass ein mögliches Abkommen „die atomare Bedrohung vollständig beseitigen“ müsse, erklärte Netanyahu. Der Iran dürfe „keine Atomwaffen erhalten“.

Trump fordert Ausbau der Abraham-Abkommen
Zusätzlich erhöhte Trump den Druck auf mehrere Staaten der Region. Der US-Präsident forderte einen verpflichtenden Beitritt von Katar, Pakistan, Ägypten, Jordanien und der Türkei zu den sogenannten Abraham-Abkommen. Diese sehen eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel vor. Bereits beigetreten sind unter anderem die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Marokko und der Sudan.

Lesen Sie auch:
Trump bekräftigte am Sonntag sein Ziel, den Iran vom Bau einer Atombombe abzuhalten. Die ...
Deal mit Iran
War Operation „Epischer Zorn“ für die Katz?
24.05.2026
Hormuz-Blockade endet
Trump: „Deal, oder ich jage sie in tausend Höllen“
23.05.2026

Trump erklärte, die Unterzeichnung müsse Teil einer größeren Einigung mit dem Iran sein. Nach einem Ende des Konflikts könne es laut Trump sogar eine „Ehre“ für den Iran sein, den Abkommen ebenfalls beizutreten.

Internationale Vermittlung läuft weiter
Parallel dazu gingen die diplomatischen Bemühungen weiter. Der iranische Außenminister Abbas Araqchi sowie Parlamentspräsident Mohammad Baqer Qalibaf reisten am Montag nach Doha zu Gesprächen mit der Führung Katars. Im Mittelpunkt stehen laut Insidern vor allem die Straße von Hormuz sowie die iranischen Uranbestände.

Auch der iranische Zentralbankchef gehört der Delegation an. Thema dürften dabei eingefrorene iranische Vermögenswerte sein, die unter anderem in Katar liegen.

Als offizieller Vermittler zwischen Washington und Teheran gilt derzeit Pakistan. Der pakistanische Armeechef Asim Munir führte dazu am Montag gemeinsam mit Premierminister Shehbaz Sharif Gespräche mit der chinesischen Führung.

Ölpreis fällt deutlich
Die Hoffnung auf eine mögliche Entspannung im Nahost-Konflikt sorgte am Montag für deutliche Bewegungen an den Finanzmärkten. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fiel um knapp fünf Prozent auf 98,55 Dollar.

Noch vor Beginn des Konflikts Ende Februar hatte der Ölpreis bei rund 70 Dollar gelegen. Zwischenzeitlich war er infolge der Kämpfe und der faktischen Sperre der Straße von Hormuz auf mehr als 126 Dollar gestiegen.

Während die Ölpreise nachgaben, legte der Goldpreis als klassische Krisenanlage zu. Eine Feinunze Gold kostete am Montagnachmittag rund 4564 Dollar.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
25.05.2026 17:21
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der abgedeckte Buckelwal „Timmy“ in Deutschland (Archivbild)
Warnung vor Kontakt
Timmys Kadaver könnte bei Hitze explodieren
Bei einem Hauseinsturz in Sachsen sind drei Menschen gestorben.
Gasleck gefunden
Hauseinsturz in Sachsen: Drei Leichen geborgen
Ungarns neuer Regierungschef Péter Magyar verspricht eine kooperative Politik, die ungarischen ...
Antrittsbesuch in Wien
Magyar: „Kooperation, aber auch Konfrontationen“
Die deutsche Tierpark-Leiterin Nicole Hoffmeister zieht ein Känguru-Baby auf.
„Wohnt in Pullover“
Deutsche Tierpark-Chefin zieht Känguru-Baby auf
Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Paragleiterin gegen Flugzeug: „Nur blaue Flecken“
99.975 mal gelesen
Immer wieder verunfallen Paragleiter – zu Zusammenstößen in der Luft kommt es aber nur selten. ...
Kärnten
Partygäste stürzen in die Tiefe: Schwer verletzt!
74.644 mal gelesen
Wie jedes Jahr pilgern trinkfreudige Österreicher nach Lignano, wie jedes Jahr passieren wieder ...
Ausland
Hängebrücke stürzt ein: Zwei Österreicher sterben
61.719 mal gelesen
Einsatzkräfte am Ort der Tragödie
Ukraine-Krieg
Selenskyj: Putin feuerte mit einer Monster-Rakete
2013 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident verurteilte die Angriffe als „unverantwortlich“.
Außenpolitik
Selenskyj über Kreml: „Verrückte Ar***löcher“
1734 mal kommentiert
Fassungslos macht sich der ukrainische Staatschef ein Bild von der Lage in Kiew.
Außenpolitik
Nach Warnung vor Putin: Massiver Angriff auf Kiew
810 mal kommentiert
Ende Dezember vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichte Aufnahmen zeigen das ...
Mehr Außenpolitik
Nichts „übereilen“
Iran-Deal auf der Kippe? Trump bremst doch wieder
Zwei Euro pro Sendung
Neue Paketsteuer sorgt jetzt für Krach im Handel
„Milliarden-Lücke“
FPÖ nennt Marterbauers Budgetpläne „Wunschdenken“
Sigmund Freud Uni
Dornauer geißelt erneut Tiroler Landesregierung
Krone Plus Logo
Elon Musk mit Kind
Mit X Æ A-XII auf Tour: Sohn besucht Staatschefs
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf