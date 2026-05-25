Weitere Festnahme nach „Home Invasion“ im April

Bei einem Einbruch in ein Haus in Niederösterreich wurde Anfang April ein 14-Jähriger bedroht und misshandelt. Zunächst ging die Polizei von drei Tätern aus – nun wurde jedoch eine vierte Person festgenommen.
Etwas mehr als einen Monat ist die erschreckende Tat her. Ein 14-Jähriger war an einem Donnerstagvormittag in Großebersdorf, Bezirk Mistelbach, alleine daheim, als mehrere Täter in sein Elternhaus einbrachen.
Den Polizeiangaben zufolge hatten sie ein Fenster aufgebrochen, um in das Haus in der Marktgemeinde im Weinviertel zu gelangen. Der 14-Jährige wurde mit Pfefferspray, einem Schlagringmesser und einer Waffe bedroht.
Die Kriminellen flüchteten mit Bargeld, Uhren und Schmuck. Das 14-jährige Opfer wurde verletzt und erlitt einen großen Schock. Der Junge kontaktierte seine Mutter, die daraufhin die Polizei verständigte.
Vierter Täter erst 15 Jahre alt
Die Beschuldigten, ein 17-jähriger Staatenloser und zwei Syrer im Alter von 18 und 19 Jahren, wurden kurz nach der Tat festgenommen. Das Landeskriminalamt ermittelte und konnte einen vierten Verdächtigen, der erst 15-Jährige alt ist, ausforschen.
Der ebenfalls syrische Staatsbürger soll gemeinsam mit den anderen drei die Tat geplant und durchgeführt haben. Er wurde wie seine kriminellen Komplizen in die Justizanstalt Wien-Simmering gebracht. Im Gegensatz zu den anderen drei Verdächtigen war er aber nicht geständig.
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