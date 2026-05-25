Pensionistin (78) tot in Wohnung: War es Mord?

Am Sonntag wurde eine 78-Jährige tot in ihrer Wohnung in Wien-Favoriten aufgefunden. Ein Fremdverschulden kann derzeit noch nicht ausgeschlossen werden. Die „Krone“ hat sich vor Ort umgehört.
Wie berichtet meldete sich eine Bekannte der 78-jährigen Monika M. bei der Polizei. Schon länger habe sie nichts mehr von der Pensionistin gehört, Sorgen würde sie sich machen. Die Beamten fuhren dann am Pfingstsonntag in die Herzgasse im Bezirk Wien-Favoriten aus – und stießen auf die Leiche der Pensionistin. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte die betagte Dame bereits seit ein bis zwei Wochen tot sein.
Ein Fremdverschulden kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Das Landeskriminalamt führt die weiteren Ermittlungen.
Polizei-Sprecherin Irina Steirer
Alte Dame lebte allein
Aufgefallen sein dürfte das jedoch nicht. Beim „Krone“-Lokalaugenschein im erst kürzlich eröffneten Super-Grätzl am Tag danach zeigt sich die direkte Nachbarin der Toten, Daisy B., schockiert. „Sie war immer freundlich, hat jedes Mal nett gegrüßt, wenn wir uns im Gang begegnet sind“. Doch auch einsam soll sie gewesen sein, da sie allein gelebt habe.
Monika M. wurde leblos in ihrem Bett entdeckt. Die Umstände ihres Auffindens sind derartig suspekt gewesen, dass die Ermittler erst einmal nicht von einem natürlichen Tod ausgehen konnten – es wurde eine Obduktion angeordnet. Der Verdacht blieb. „Laut des vorläufigen Ergebnisses kann ein Fremdverschulden weiterhin nicht ausgeschlossen werden“, so Polizei-Sprecherin Irina Steirer.
Monika M. wirkte krank
„Mir ist jedenfalls nichts aufgefallen“, stellt die Nachbarin im Stock über der Wohnung von Monika M. fest. Sie habe die Verstorbene seit rund einem Monat nicht mehr gesehen. Und auch unabhängig davon sei überhaupt nichts auffällig gewesen. Keine Einbruchsspuren, keine Schreie, keine fremden Menschen im Haus. Allerdings soll die 78-Jährige in den letzten Wochen vor ihrem Ableben blass und kränklich gewirkt haben. Ob es sich in dem Fall um einen natürlichen Tod oder doch Mord handelt, ist jetzt Gegenstand von Ermittlungen.
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