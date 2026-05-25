Pensionistin (78) tot in Wohnung: War es Mord?

Monika M. wirkte krank

„Mir ist jedenfalls nichts aufgefallen“, stellt die Nachbarin im Stock über der Wohnung von Monika M. fest. Sie habe die Verstorbene seit rund einem Monat nicht mehr gesehen. Und auch unabhängig davon sei überhaupt nichts auffällig gewesen. Keine Einbruchsspuren, keine Schreie, keine fremden Menschen im Haus. Allerdings soll die 78-Jährige in den letzten Wochen vor ihrem Ableben blass und kränklich gewirkt haben. Ob es sich in dem Fall um einen natürlichen Tod oder doch Mord handelt, ist jetzt Gegenstand von Ermittlungen.