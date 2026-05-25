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Mourinho für Real plötzlich doppelt so teuer!

La Liga
25.05.2026 15:48
José Mourinho
José Mourinho(Bild: EPA/JOSE SENA GOULAO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kommt José Mourinho tatsächlich zurück zu Real Madrid? Der Star-Trainer dürfte dopplet so teuer werden ...

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Seit Tagen berichten spanische Medien übereinstimmend, dass José Mourinho der neue Trainer von Real Madrid werden soll. Der 63-Jährige möchte demnach Benfica Lissabon verlassen, um erneut den Posten in Spaniens Hauptstadt zu übernehmen. Bislang lag die Ablöse für den Star-Trainer bei sieben Millionen Euro. Diese Summe hätte über eine Ausstiegsklausel gegriffen, die Mourinho innerhalb von zehn Tagen nach Saisonende hätte aktivieren können. Für Real wäre dieser Betrag kein Problem gewesen, dennoch liegt der Deal vorerst auf Eis.

Machtkampf sorgt für Verzögerung
Grund dafür ist ein überraschender Machtkampf bei den Madrilenen. Vor zwei Wochen rief Klub-Präsident Florentino Pérez Neuwahlen aus, die am 7. Juni stattfinden sollen. Da sich mit Enrique Riquelme ein Gegenkandidat aufstellen ließ, wollen die Verantwortlichen das Wahlergebnis offenbar zunächst abwarten. Und genau das könnte teuer werden.

Real-Präsident Florentino Perez bekommt Konkurrenz.
Real-Präsident Florentino Perez bekommt Konkurrenz.(Bild: AFP/JAVIER SORIANO)

Denn wenn die Zehn-Tage-Frist verstreicht, steigt die Freigabesumme laut Medienberichten auf 14 Millionen Euro. Mourinho würde damit plötzlich doppelt so teuer werden.

Laut der spanischen Zeitung „Marca“ wollte Perez den Portugiesen ursprünglich bereits am heutigen Montag offiziell vorstellen.

Bei Benfica geht man dennoch weiterhin davon aus, dass der Wechsel früher oder später zustande kommt. Mourinho selbst soll sich mit Real Madrid bereits geeinigt haben. Auch ein möglicher Nachfolger steht offenbar bereits fest: Marco Silva soll den Trainerposten in Lissabon übernehmen. Der 48-Jährige betreut seit 2021 Fulham und führte den Premier-League-Klub zuletzt auf Rang elf.

Rückkehr nach 13 Jahren
Für Mourinho wäre es eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Bereits von 2010 bis 2013 trainierte der Portugiese Real Madrid und gewann mit den „Königlichen” die Meisterschaft, den Pokal und den Supercup. Nur der Triumph in der Champions League blieb ihm damals verwehrt. Seine erste Amtszeit endete allerdings turbulent – vor allem der Streit mit Torwart-Ikone Iker Casillas sorgte damals für Schlagzeilen.

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