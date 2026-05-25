Mourinho für Real plötzlich doppelt so teuer!

Seit Tagen berichten spanische Medien übereinstimmend, dass José Mourinho der neue Trainer von Real Madrid werden soll. Der 63-Jährige möchte demnach Benfica Lissabon verlassen, um erneut den Posten in Spaniens Hauptstadt zu übernehmen. Bislang lag die Ablöse für den Star-Trainer bei sieben Millionen Euro. Diese Summe hätte über eine Ausstiegsklausel gegriffen, die Mourinho innerhalb von zehn Tagen nach Saisonende hätte aktivieren können. Für Real wäre dieser Betrag kein Problem gewesen, dennoch liegt der Deal vorerst auf Eis.