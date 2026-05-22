Darf man denn das Elternsein einfach aufgeben?

Für viele Menschen ist es der absolute Lebenstraum: Nachwuchs. Umso tiefer ist der Fall, wenn ihnen im Laufe der Jahre plötzlich klar wird, dass das Mutter- bzw. Vatersein doch nichts für sie ist. Was ist dann, fragen wir uns: Ist Aufgeben als Elternteil denn „erlaubt“?
„Es war ein Fehler, Mutter zu werden“, schreibt uns eine Leserin brutal ehrlich. Die junge Frau, nennen wir sie Mona, beteuert dabei inständig, ihre Kinder über alles zu lieben – nicht aber den Alltag als Mama. Dieses eine Leben des Gefangenseins, der Verantwortung und Einschränkungen, wie es eben nun mal eine Elternschaft mit sich bringt.
Und damit ist Mona nicht allein: Deutschen Studien zufolge bereuen etwa 20 Prozent der Eltern keinesfalls ihre Sprösslinge, aber generell ihre Entscheidung pro Kind. Das Phänomen hat auch einen Namen: „Regretting motherhood“ (Bereuen der Mutterschaft).
Haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht?
Wir wollen wissen: Waren Sie auch schon in einem solchen emotionalen Zwiespalt? Haben Sie auch Erfahrungen mit solchen Gefühlen gemacht, Ihre Entscheidung für ein Kind bereut, obwohl sie Ihre Kinder an sich niemals missen wollen würden?
Darf man sich als Mama oder Papa denn bei solchen Gefühlen anderen gegenüber auch öffnen und bzw. sich vielleicht Hilfe in Beratungseinrichtungen holen?
Es gibt Mütter und Väter, die sich diesem schmerzenden Zwiespalt zwischen der Liebe fürs Kind und dem verhassten Alltagsleben als Elternteil schlussendlich ganz entziehen – und ihre Familie verlassen. Was meinen Sie: Ist das in Ordnung? „Darf“ man seine Entscheidung für ein Kind später noch bereuen – oder sozusagen sogar „rückgängig“ machen?
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Wir sind neugierig: Was ist Ihre Meinung dazu, welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?
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