Darf man denn das Elternsein einfach aufgeben?

„Es war ein Fehler, Mutter zu werden“, schreibt uns eine Leserin brutal ehrlich. Die junge Frau, nennen wir sie Mona, beteuert dabei inständig, ihre Kinder über alles zu lieben – nicht aber den Alltag als Mama. Dieses eine Leben des Gefangenseins, der Verantwortung und Einschränkungen, wie es eben nun mal eine Elternschaft mit sich bringt.

Und damit ist Mona nicht allein: Deutschen Studien zufolge bereuen etwa 20 Prozent der Eltern keinesfalls ihre Sprösslinge, aber generell ihre Entscheidung pro Kind. Das Phänomen hat auch einen Namen: „Regretting motherhood“ (Bereuen der Mutterschaft).