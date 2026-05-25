Neue Paketsteuer sorgt jetzt für Krach im Handel

Die geplante Paketsteuer sorgt kurz vor Ende der Begutachtungsfrist weiter für heftige Diskussionen. Während die Regierung mit der Abgabe Milliardenlöcher stopfen und eine Entlastung bei Lebensmitteln mitfinanzieren will, wächst im Handel der Widerstand. Die Vertretung des Versand- und Internethandels in der Wirtschaftskammer (WKÖ) warnt nun eindringlich davor, den Konflikt als Kampf zwischen Online- und stationärem Handel darzustellen.