Welche Sicherheitsmängel haben Sie schon erlebt?

Für ein österreichisches Paar endete der Urlaub in Indonesien auf tragische Weise. Beim Überqueren einer Hängebrücke gaben die Holzplanken plötzlich nach und sie stürzten in den Tod. Aus diesem Vorfall ergibt sich die Debatte nach den Sicherheitsstandards bei touristischen Attraktionen im Ausland.