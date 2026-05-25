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Welche Sicherheitsmängel haben Sie schon erlebt?

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25.05.2026 17:00
In Österreich wird darauf geachtet, Touristenattraktionen wie diese Hängebrücke in Tirol ...
In Österreich wird darauf geachtet, Touristenattraktionen wie diese Hängebrücke in Tirol frühzeitig zu sanieren.(Bild: Christof Birbaumer)
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Von Community

Wenn der Traumurlaub plötzlich zum Albtraum wird, können niedrige Sicherheitsstandards der Grund hierfür sein. Welche Mängel an Wartung und Sicherheitsvorkehrungen haben Sie bei Ausflügen und Reisen schon gesehen? Teilen Sie Ihre Erfahrungen in den Kommentaren!

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Für ein österreichisches Paar endete der Urlaub in Indonesien auf tragische Weise. Beim Überqueren einer Hängebrücke gaben die Holzplanken plötzlich nach und sie stürzten in den Tod. Aus diesem Vorfall ergibt sich die Debatte nach den Sicherheitsstandards bei touristischen Attraktionen im Ausland.

Welche schwerwiegenden Sicherheitsmängel sind Ihnen bereits untergekommen? Bei welchen Attraktionen haben Sie sich besonders unsicher gefühlt? Welche Rolle spielen Tourguides in Hinblick auf Ihr Vertrauen bei solchen Ausflügen?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!

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