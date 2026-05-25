Wiener Märkte: Rekordzulauf und stille Verlierer

Veranstaltungen sollen alle Standorte beleben

Den Zulauf ankurbeln sollen Veranstaltungen. Die Lange Nacht der Wiener Märkte findet heuer am 4. September bereits zum fünften Mal statt. Rund um den Eurovision Song Contest lockte ein eigens ausgerichteter „Eurovisions Markt Contest“ immerhin 31.500 Besucher auf den Vorplatz des Naschmarkts. Dazu kommen Sommerkinos, ein Krampuslauf am Karmelitermarkt und Familienfeste am Schlinger- sowie Volkertmarkt. Das Marktamt setzt auf Unterhaltung und den weiteren Ausbau der Infrastruktur – ob das auch den schwächelnden Standorten hilft, werden die nächsten Zählergebnisse zeigen.