Vorwurf des Postenschachers im Klinikum Freistadt

Auf einer Whistleblower-Plattform tauchten Anschuldigungen gegen den Geschäftsführer der OÖ Gesundheitsholding auf. Ein anonymer Verfasser behauptet, Karl Lehner habe noch während der Ausschreibungsfrist angeordnet, wer den Job der kaufmännischen Direktorin im Klinikum Freistadt zu bekommen habe. Die OÖG spricht von „Vernaderung“.