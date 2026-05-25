Ex-ÖSV-Profi nach Israel-Rückkehr festgenommen

Schütter festgenommen

Als die Situation zunehmend hitziger wurde, griff die Polizei ein. Vor Ort sollen sich rund zehn Beamte befunden haben. Dabei wurde auch der ehemalige ÖSV-Abfahrer Julian Schütter festgenommen und von Polizisten am Boden fixiert. Die Aufnahmen davon wurden von den Aktivisten selbst in den sozialen Medien veröffentlicht.