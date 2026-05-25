Sturm fix gesetzt, dennoch stehen Kaliber im Weg

Wiedersehen mit Legionär?

Was nicht heißt, dass es für den Vizemeister leichter wird, in die Champions League einzuziehen. Dennoch bleiben dadurch Kaliber wie Bodö/Glimt (mit denen man sich letztes Jahr im Play-off messen durfte und in Norwegen böse auf die Nase fiel), Lyon oder Fenerbahce gleich zum Europacup-Start erspart. Für Stankovic und Co. geht es nun nämlich in der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation (21./22. Juli bzw. 28./29. Juli) entweder gegen Schottlands Vizemeister Hearts of Midlothian mit ÖFB-Legionär Steinwender oder Polens Tabellenzweiten Gornik Zabrze.