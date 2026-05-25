Sturm fix gesetzt, dennoch stehen Kaliber im Weg

Die Würfel sind gefallen, die Plätze großteils bezogen. Und jetzt kennt auch Sturm seine möglichen Gegner im Anlauf auf die Champions League Ende Juli. Wieder einmal dürfen sich die Grazer bei Aston Villa bedanken.
Denn bereits der Europa-League-Triumph des englischen Top-Klubs hatte es wahrscheinlicher gemacht, dass der SK Sturm die Champions-League-Quali NICHT als ungesetzter Klub antreten muss. Nach dem Erreichen des vierten Platzes in der Premier League durch Aston Villa ist nun fix: Sturm kann ein großes Danke nach Birmingham schicken, denn nun ist die Ingolitsch-Elf in der zweiten Qualirunde fix gesetzt im Rennen um die Königsklasse.
Wiedersehen mit Legionär?
Was nicht heißt, dass es für den Vizemeister leichter wird, in die Champions League einzuziehen. Dennoch bleiben dadurch Kaliber wie Bodö/Glimt (mit denen man sich letztes Jahr im Play-off messen durfte und in Norwegen böse auf die Nase fiel), Lyon oder Fenerbahce gleich zum Europacup-Start erspart. Für Stankovic und Co. geht es nun nämlich in der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation (21./22. Juli bzw. 28./29. Juli) entweder gegen Schottlands Vizemeister Hearts of Midlothian mit ÖFB-Legionär Steinwender oder Polens Tabellenzweiten Gornik Zabrze.
Sollten die Schwarzen, die aufgrund der Umbauarbeiten in Graz-Liebenau die Quali wieder einmal in Klagenfurt austragen müssen, den jeweiligen Gegner in Runde zwei knacken, würden in der dritten Qualirunde die Gegner Olympique Lyon, Fenerbahce Istanbul, Olympiakos Piräus oder eben Bodö/Glimt warten. Ehe natürlich noch ein Play-off zu bestreiten wäre, um wirklich in die Champions-League-Ligaphase einzuziehen.
Los entscheidet
Gegen wen Sturm sich Ende Juli messen muss, wird am 17. Juni bei der Auslosung entschieden. Wer das erste Match daheim antreten darf, wird ebenfalls per Los entschieden. Damit Sturm heuer fix mit dem Einzug in eine europäische Ligaphase rechnen kann, muss man zumindest eine CL-Qualirunde überstehen.
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