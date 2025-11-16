Alles Lüge! Was ist auf Social Media noch echt?

Was ist heute noch echt, wenn wir TikTok oder Instagram öffnen? Politiker tanzen in der Badehose, Präsidenten spielen mit Atomraketen. Klingt absurd, ist aber der neue Alltag in der Ära der KI-Videos. Die Grenze zwischen Wirklichkeit und Fälschung zerfließt.
Auf TikTok tanzt Donald Trump im Mariachi-Outfit, begleitet von Gitarrenklängen. Einmal weiterwischen, und der ukrainische Präsident Wolodimir Zelenskij läuft goldkettenbehangen mit Krone vor dem Pariser Louvre herum. Einen Moment später übergibt er dem US-Präsidenten im Oval Office die französischen Kronjuwelen. Oder Emmanuel Macron auf Instagram, der augenzwinkernd verkündet, Frankreich wolle der EU „neu beitreten“. Was ist da los? Alle verrückt geworden?
