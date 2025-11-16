Alles Lüge! Was ist auf Social Media noch echt?

Auf TikTok tanzt Donald Trump im Mariachi-Outfit, begleitet von Gitarrenklängen. Einmal weiterwischen, und der ukrainische Präsident Wolodimir Zelenskij läuft goldkettenbehangen mit Krone vor dem Pariser Louvre herum. Einen Moment später übergibt er dem US-Präsidenten im Oval Office die französischen Kronjuwelen. Oder Emmanuel Macron auf Instagram, der augenzwinkernd verkündet, Frankreich wolle der EU „neu beitreten“. Was ist da los? Alle verrückt geworden?