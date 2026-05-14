Mbappe warnt: „Weiß, welche Folgen es haben kann!“

Der französische Fußball-Star Kylian Mbappe hat seine Warnung vor der extremen Rechten in Frankreich erneuert und damit die Spitze des Rassemblement National (RN) gegen sich aufgebracht. In einem Interview der Zeitschrift „Vanity Fair“ sagte Mbappe: „Ich weiß, was das bedeutet und welche Folgen es für mein Land haben kann, wenn Menschen wie sie an die Macht kommen.“
Als Fußballspieler habe er das Recht, so wie jeder andere seine Meinung zu äußern, sagte Mbappé. Der Torjäger von Real Madrid hatte zuletzt vor der Parlamentswahl 2024 in Frankreich gegen das RN Stellung bezogen. Inzwischen nimmt Frankreich Kurs auf die Präsidentschaftswahl im Frühjahr 2027.
Le Pen: „Macht mir nichts aus“
Marine Le Pen, Fraktionschefin des RN, sagte im Interview des französischen Senders RTL, es mache ihr nichts aus, dass Mbappe sich gegen ihre Partei positioniere. „Ich glaube ehrlich gesagt, dass Fußballfans doch frei genug sind, um zu wissen, wem sie ihre Stimme geben wollen, ohne sich von Herrn Mbappe beeinflussen zu lassen.“ Zudem teilte Le Pen einen Seitenhieb mit Blick auf Mbappes sportliche Ambitionen aus. „Er wechselte von PSG zu Real Madrid und sagte, er wolle die Champions League gewinnen. In der Zwischenzeit hat PSG die Champions League gewonnen.“
In dieselbe Kerbe schlug RN-Chef Jordan Bardella, der auf der Plattform X auf die Warnung Mbappés vor seiner Partei reagierte. „Und ich weiß, was passiert, wenn Kylian Mbappé PSG verlässt: Der Verein gewinnt die Champions League! (Und vielleicht bald schon zum zweiten Mal.)“ Mbappé war mit Real Madrid im Viertelfinale gegen Bayern München ausgeschieden. Die Deutschen scheiterten ihrerseits im Semifinale an Titelverteidiger PSG. Frankreichs Nationalmannschaft mit Mbappé startet als einer der Favoriten in die am 11. Juni beginnende WM in den USA, Kanada und Mexiko.
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