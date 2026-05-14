Mbappe warnt: „Weiß, welche Folgen es haben kann!“

Le Pen: „Macht mir nichts aus“

Marine Le Pen, Fraktionschefin des RN, sagte im Interview des französischen Senders RTL, es mache ihr nichts aus, dass Mbappe sich gegen ihre Partei positioniere. „Ich glaube ehrlich gesagt, dass Fußballfans doch frei genug sind, um zu wissen, wem sie ihre Stimme geben wollen, ohne sich von Herrn Mbappe beeinflussen zu lassen.“ Zudem teilte Le Pen einen Seitenhieb mit Blick auf Mbappes sportliche Ambitionen aus. „Er wechselte von PSG zu Real Madrid und sagte, er wolle die Champions League gewinnen. In der Zwischenzeit hat PSG die Champions League gewonnen.“