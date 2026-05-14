Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Leicht angeschlagen

Neuer Rekord! Sinner spaziert ins Rom-Halbfinale

Tennis
14.05.2026 15:18
Jannik Sinner ist weiterhin nicht zu stoppen.
Jannik Sinner ist weiterhin nicht zu stoppen.(Bild: EPA/RICCARDO ANTIMIANI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Weltranglistenerste Jannik Sinner ist am Donnerstag ins Halbfinale des Masters-1000-Tennisturniers von Rom eingezogen. Der Südtiroler besiegte den Russen Andrej Rublew (Nr. 12) 6:2,6:4 und fixierte so einen Match-Rekord auf dieser Turnierebene. Mit 32 Erfolgen auf 1000er-Niveau en suite ließ er den bisherigen serbischen Rekordhalter Novak Djokovic hinter sich. Schon am Mittwoch waren Luciano Darderi (18) und Casper Ruud (23) in die Runde der letzten vier eingezogen.

0 Kommentare

Der Italiener und der Norweger treffen am Freitag aufeinander, Sinner wird in der Nightsession um den Finaleinzug spielen. Seinen Gegner ermitteln in der Donnerstag-Abendpartie der Russe Daniil Medwedew (7) und der spanische Lucky Loser Martin Landaluce. Das Endspiel im letzten großen Test vor den Ende nächster Woche beginnenden French Open ist für Sonntag angesetzt.

Der topgesetzte Sinner hatte eineinhalb Sätze wenig Probleme mit Rublew, seine Aufschlagleistung ließ dann aber nach und er kassierte auch ein Break. Gegen Ende des Matches machte ihm sein linker Oberschenkel zu schaffen, der 24-Jährige servierte jedoch souverän aus. „Ich versuche, mich so gut wie möglich zu erholen. Das hat jetzt die höchste Priorität“, sagte Sinner im Siegerinterview. Im Halbfinale am Abend werde es freilich andere Bedingungen geben als gegen Rublew. Der Rekord bedeute ihm viel, aber dafür spiele er nicht: „Ich spiele für meine eigene Geschichte.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tennis
14.05.2026 15:18
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Top 3

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine