Neuer Rekord! Sinner spaziert ins Rom-Halbfinale

Der topgesetzte Sinner hatte eineinhalb Sätze wenig Probleme mit Rublew, seine Aufschlagleistung ließ dann aber nach und er kassierte auch ein Break. Gegen Ende des Matches machte ihm sein linker Oberschenkel zu schaffen, der 24-Jährige servierte jedoch souverän aus. „Ich versuche, mich so gut wie möglich zu erholen. Das hat jetzt die höchste Priorität“, sagte Sinner im Siegerinterview. Im Halbfinale am Abend werde es freilich andere Bedingungen geben als gegen Rublew. Der Rekord bedeute ihm viel, aber dafür spiele er nicht: „Ich spiele für meine eigene Geschichte.“