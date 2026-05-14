Brüssel verhängt Importstopp für Brasilien-Steaks

Damit fliegt Brasilien als erstes Land überhaupt genau aus diesem Grund von der EU-Zulassungsliste. Betroffen sind aber nicht nur Rind- und Hühnerfleisch, sondern auch Eier, Honig oder Pferdefleisch. Für Brasilien ein wirtschaftlicher Tiefschlag. Denn immerhin zählt die EU nach den USA und China zu den wichtigsten Abnehmern des Landes.