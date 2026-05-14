LASK zieht Kaufoption: Abwehrspieler bleibt!

Fußball-Cupsieger LASK hat Abwehrspieler Joao Tornich per Kaufoption weiter an sich gebunden. Der großgewachsene Brasilianer unterzeichnete bei den Linzern einen bis Sommer 2029 laufenden Vertrag.
„Alemao“ war im August des Vorjahres aus Portugal von Portimonense auf Leihbasis in Oberösterreichs Landeshauptstadt gekommen. Unter Trainer Dietmar Kühbauer bekleidet der 23-Jährige als Stammspieler die zentrale Position in der Dreierkette.
Tornich absolvierte bisher 28 Pflichtspieleinsätze – durchwegs von Beginn an – für den LASK und hat dem Klub am Sonntag als Tabellenführer die Chance auf den Meistertitel bzw. das Double. Er hält bei einem Treffer für seinen aktuellen Klub. Sportdirektor Dino Buric bezeichnete den Leistungsträger als wichtigen Stabilisator für die Defensive, unheimlich wichtig mit seiner Kopfballstärke und seinem Zweikampfverhalten.
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