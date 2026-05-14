LASK zieht Kaufoption: Abwehrspieler bleibt!

Tornich absolvierte bisher 28 Pflichtspieleinsätze – durchwegs von Beginn an – für den LASK und hat dem Klub am Sonntag als Tabellenführer die Chance auf den Meistertitel bzw. das Double. Er hält bei einem Treffer für seinen aktuellen Klub. Sportdirektor Dino Buric bezeichnete den Leistungsträger als wichtigen Stabilisator für die Defensive, unheimlich wichtig mit seiner Kopfballstärke und seinem Zweikampfverhalten.