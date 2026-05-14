Königin Margrethe wegen Herzbeschwerden im Spital

Im dänischen Königshaus herrscht Sorge um Königin Margrethe II. Die 86-Jährige musste am Donnerstag wegen Herzbeschwerden ins Krankenhaus gebracht werden.
Genauere Details über den Gesundheitszustand der Königin verriet das dänische Könighaus nicht, wie mehrere Medien berichteten. Margrethe sei zwar müde, habe aber gute Laune, beruhigte das Königshaus.
Zumindest über das Wochenende muss die beliebte Monarchin noch für weitere Untersuchungen und zur Beobachtung im Spital bleiben. Sobald es mehr Neuigkeiten gebe, werde man das der Öffentlichkeit mitteilen, versicherte das Königshaus.
Dankte nach 52 Jahren ab
Margrethe übergab im Jänner 2024 nach 52 Jahren den Thron an ihren ältesten Sohn Frederik, behielt aber den Königinnentitel. Eigentlich habe die ehemalige Königin vorgehabt, niemals abzudanken, berichtet der Sender Euronews.
Doch in den vergangenen Jahren hatte Margrethe vermehrt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. 2023 hatte sie eine schwere Rückenoperation, die laut Euronews dazu führte, dass Margrethe sich doch dazu entschied, abzudanken.
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