Braucht Österreich ein neues Weingesetz?

Ihre Meinung ist gefragt!

Würde es Ihrer Meinung nach Sinn machen, das österreichische Weingesetz aufzulockern? Nach welchen Kriterien sollte Wein geprüft werden, um ihn zu klassifizieren? Wie wichtig sind Ihnen die exakte Herkunftsbezeichnung oder Auszeichnungen bei der Auswahl eines Weines? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!