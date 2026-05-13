Polizei sucht nach Verdächtigen in Zillertalbahn

Am Staatsfeiertag kam es in einem Zug der Zillertalbahn in Tirol zu skandalösen Szenen! Mehrere Personen sollen dort den Hitlergruß ausgeführt und „Sieg Heil“-Parolen skandiert haben. Die Polizei bittet um zweckdienliche Hinweise, die Personen ausfindig zu machen.
„Sieg! Sieg! Sieg! Heil! Heil! Heil“ – diese Parole skandierten mehrere bislang unbekannte Personen am 1. Mai lautstark bei einer Fahrt mit der Zillertalbahn. Auch der Hitlergruß wurde ausgeführt. Ein Video machte bereits im Internet die Runde.
Die Polizei veröffentlichte nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck Bilder, um die verdächtigen Personen ausfindig zu machen. Es besteht der Verdacht der nationalsozialistischen Wiederbetätigung.
Hinweise auch vertraulich möglich
Das Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung Tirol (LSE Tirol) bittet um zweckdienliche Hinweise, die verdächtigen Personen ausfindig zu machen. Auf Ersuchen würden diese Hinweise auch vertraulich behandelt werden.
Hinweise unter Tel.: 059133/708060.
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