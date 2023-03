Haben Frauen nicht dasselbe Recht auf Sicherheit?

Unter anderem, weil es viele Jahre an geeigneten Dummies, sprich den Testpuppen fehlte. Das wird sich auch so schnell nicht ändern, glaubt man Max Lang, Experte für Fahrzeugsicherheit des ÖAMTC: „Es kommt zwar gerade eine neue Generation von Dummies heraus, derzeit gibt es aber erst den 50-Prozent-Mann.“ Bisher wurde bei Dummies generell in drei verschiedene Kategorien unterschieden: 5-Prozent-Frau, 50-Prozent-Mann und den 95-Prozent-Mann. Zudem gibt es noch ein sechs- und - zehnjähriges Dummy-Kind.