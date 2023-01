Wie die OLED-Revolution PCs und Laptops verändert

Handys zum Zusammenfalten, Fernseher zum Aufrollen, durchsichtige TV-Geräte: OLED-Technik hat ungewöhnliche Gerätekategorien ermöglicht, die ob hoher Preise und Kinderkrankheiten aber vorerst eher als Technikdemo zu betrachten sind. Bei starren Displays beginnt sich die Technologie aber durchzusetzen: Auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas präsentierte die Branche zuletzt so viele OLED-Geräte wie noch nie. Doch ein neuer Herausforderer für die Technologie scharrt bereits in den Startlöchern …