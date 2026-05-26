Huawei will ohne West-Technik High-End-Chips bauen

Huawei setzt daher auf ein neues Prinzip namens „Tau Scaling Law“, das die Signal- und Datenübertragung innerhalb der Chips beschleunigt. Die Industrie könne sich nicht allein auf die Verkleinerung von Transistoren verlassen, so das Unternehmen. Bereits im Herbst 2026 sollen neue „Kirin“-Prozessoren auf den Markt kommen, die eine darauf basierende Architektur nutzen.