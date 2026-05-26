Nvidia-Rivale AMD baut Produktion in Taiwan aus

Zuvor habe sie in China die größten AMD-Kunden getroffen. Das Angebot solle in diesem Jahr von Quartal zu Quartal steigen, für 2027 und darüber hinaus seien noch deutlich größere Mengen geplant. Angetrieben wird das Wachstum bei CPUs Su zufolge durch sogenannte autonome KI-Systeme, die selbstständig Aufgaben erledigen.