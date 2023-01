Damit zahlen Sie an der Kassa am schnellsten

Ob im Supermarkt, der Drogerie oder anderen Geschäften: An der Kassa muss es schnell gehen. Zeit ist schließlich Geld und wer in der Schlange warten muss, wird ungeduldig. Doch wie bzw. womit zahlt man eigentlich am schnellsten? Eine aktuelle Untersuchung gibt auf die Sekunde genau Aufschluss.