MYRKL: Was taugt die Anti-Kater-Pille wirklich?

Von „Fantastisch, es funktioniert wirklich“ bis „Wow, das ist wirklich erstaunlich“: Nutzer der seit Herbst in Europa erhältlichen und seitdem wiederholt ausverkauften schwedischen „Wunderpille“ namens „MYRKL“ (in Anlehnung an das englische „Miracle“) sind laut offizieller Hersteller-Website voll des Lobes. Denn das Nahrungsergänzungsmittel soll schaffen, was sauren Gurken und Rollmöpsen bestenfalls im Nachgang gelingt, nämlich den durch zu viel Alkoholkonsum bedingten „Kater“ nicht nur bekämpfen, sondern erst gar nicht entstehen lassen.