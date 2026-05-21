Nach großer Suchaktion starb Steirerin im Spital

Frau war anfangs ansprechbar

Nach Zeugenhinweisen wurde der Suchradius systematisch erweitert. Kurz nach 16 Uhr konnte die 91-Jährige schließlich in einem Waldstück im Ortsteil Schlag bei Thalberg gefunden werden – von zwei Kindern, die dort spielten. Sie lotsten die Einsatzkräfte zum Fundort. Die Frau war ansprechbar, klagte aber über Schmerzen im Hüftbereich.