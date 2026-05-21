Nach großer Suchaktion starb Steirerin im Spital

Mehr als 150 Personen nahmen am Mittwoch an einer großen Suchaktion im oststeirischen Dechantskirchen teil. Eine abhängige 91-Jährige konnte schließlich im Wald gefunden werden, sie starb allerdings tags darauf im Krankenhaus.
Die Tochter der 91-Jährigen meldete Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr bei der Polizei, dass ihre Mutter abhängig sei. Sofort wurden Suchmaßnahmen eingeleitet. Mehrere Polizeistreifen mit Diensthunden, sechs Freiwillige Feuerwehren (Dechantskirchen, Friedberg, Kroisbach, Ehrenschachen, Stögersbach, Schwaighof), zwei Drohnenteams aus Pöllau und Sparberegg, Suchhundestaffeln, die Rettungshundebrigade, Polizeischüler und weitere Einsatzkräfte nahmen teil – in Summe waren es 157 Personen mit 30 Fahrzeugen!
Frau war anfangs ansprechbar
Nach Zeugenhinweisen wurde der Suchradius systematisch erweitert. Kurz nach 16 Uhr konnte die 91-Jährige schließlich in einem Waldstück im Ortsteil Schlag bei Thalberg gefunden werden – von zwei Kindern, die dort spielten. Sie lotsten die Einsatzkräfte zum Fundort. Die Frau war ansprechbar, klagte aber über Schmerzen im Hüftbereich.
Im Krankenhaus verstorben
Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz und den Notarzt kam die Seniorin ins Marienkrankenhaus Vorau. Wie nun bekannt wurde, ist sie dort allerdings Donnerstagmorgen verstorben.
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