Brände in Australien
Organisation sucht Rettungshund für Koalas
In Australien sucht die Tierschutzorganisation International Fund for Animal Welfare (IFAW) einen Rettungshund für Koalas. Er soll den berühmten Hund „Bear“ ersetzen, der innerhalb von zehn Jahren mehr als 100 Koalas in Brandgebieten aufgespürt und gerettet hatte.
„‘Bear‘ hat den Goldstandard für Koala-Spürhunde gesetzt. Er hinterlässt wirklich sehr große Pfotenabdrücke, aber jetzt ist es an der Zeit, seinen Nachfolger zu finden, der in seine Pfotenstapfen tritt und den Koala-Schutz fortsetzt“, sagte Josey Sharrad, IFAW-Programmleiterin für Ozeanien. „Bear“ war während verheerender Buschfeuer 2019 und 2020 weltberühmt geworden.
Die Brände hatten in Australien damals Millionen Hektar Vegetation zerstört und unzählige Tiere getötet oder vertrieben. Der Spürhund hatte mehr als 100 Koalas aufgespürt und so deren Rettung ermöglicht. Nun geht er mit zahlreichen Auszeichnungen in die Pension.
„Bears“ Nachfolger soll ein mittelgroßer Tierheim-Hund mit viel Energie und großem Spieltrieb sein. Er dürfe wild und ungestüm sein. Diese Eigenschaften würden zwar die Suche nach einem Zuhause erschweren, aber perfekt für Koala-Rettungseinsätze geeignet sein, teilte der IFAW mit.
„Wenn wir ausschließlich Hunde aus dem Tierheim rekrutieren, ist das eine Win-win-Situation: Wir geben einem Hund die Chance auf ein neues Leben und helfen gleichzeitig unseren einzigartigen Koalas“, sagte der Hundetrainer Russell Miller.
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