Organisation sucht Rettungshund für Koalas

„‘Bear‘ hat den Goldstandard für Koala-Spürhunde gesetzt. Er hinterlässt wirklich sehr große Pfotenabdrücke, aber jetzt ist es an der Zeit, seinen Nachfolger zu finden, der in seine Pfotenstapfen tritt und den Koala-Schutz fortsetzt“, sagte Josey Sharrad, IFAW-Programmleiterin für Ozeanien. „Bear“ war während verheerender Buschfeuer 2019 und 2020 weltberühmt geworden.