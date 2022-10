Führende Hersteller wollen Roboter nicht bewaffnen

Wie jede neue Technologie, die neue Möglichkeiten bietet, berge auch das Aufkommen fortschrittlicher mobiler Roboter die Möglichkeit des Missbrauchs, heißt in dem offenen Brief von Boston Dynamics, Agility Robotics und Open Robotics (jeweils USA) sowie Clearpath Robotics (Kanada), ANYbotics (Schweiz) und Unitree Robotics (China). „Nicht vertrauenswürdige Personen könnten sie nutzen, um die Bürgerrechte zu verletzen oder andere zu bedrohen, zu verletzen oder einzuschüchtern“, so die Unternehmen.