NBA-Star Pöltl kassiert Korb vom eigenen Trainer!

Österreichs NBA-Basketballer Jakob Pöltl findet in den Play-offs der Milliardenliga NBA noch nicht zu seiner Topform. Im zweiten Spiel der Best-of-7-Serie gegen Cleveland musste der 2,13 Meter große Österreicher, eigentlich eine verlässliche Stütze des Teams, nach der Pause zusehen.
Der will doch nur spielen!“ Ein beliebter Satz von Hundebesitzern, der die Schweißtropfen bei Skeptikern nicht immer verschwinden lässt
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