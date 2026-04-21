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Von 0:2 auf 3:2

Cupfinale! Inter Mailand greift nach dem Double

Fußball International
21.04.2026 23:31
Hakan Calhanoglu
Hakan Calhanoglu(Bild: EPA/Daniel Dal Zennaro)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Angeführt von Hakan Calhanoglu ist Italiens angehender Fußball-Meister Inter Mailand ins Cupfinale eingezogen. Beim 3:2 im Halbfinale der Coppa Italia drehte Inter ein 0:2 gegen Como.

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Der türkische Teamspieler Calhanoglu sorgte per Flachschuss (69.) und Kopfball (86.) für den Ausgleich, ehe er auch noch das 3:2 von Petar Sucic (89.) vorbereitete. Der Finalgegner der Nerazzurri wird am Mittwoch zwischen Atalanta Bergamo und Lazio Rom (Hinspiel: 2:2) ermittelt.

Como, der Fünfte der Serie A, hatte nach dem 0:0 im Hinspiel durch Martin Baturina (32.) und Lucas da Cunha (48.) vorgelegt. In Frankreich greift indes der RC Lens mit Samson Baidoo nach dem ersten Pokalsieg der Vereinsgeschichte. Die Nordfranzosen besiegten Ligarivale Toulouse 4:1 und warten auf Racing Straßburg oder OGC Nizza als Gegner.

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