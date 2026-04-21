Cupfinale! Inter Mailand greift nach dem Double

Como, der Fünfte der Serie A, hatte nach dem 0:0 im Hinspiel durch Martin Baturina (32.) und Lucas da Cunha (48.) vorgelegt. In Frankreich greift indes der RC Lens mit Samson Baidoo nach dem ersten Pokalsieg der Vereinsgeschichte. Die Nordfranzosen besiegten Ligarivale Toulouse 4:1 und warten auf Racing Straßburg oder OGC Nizza als Gegner.