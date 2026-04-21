„Es gibt kein Pech – ich habe nur Karma getankt!“

Kitesurf-Olympiasieger Valentin Bontus greift in Südrankreich im zweiten Bewerb nach seinem Kreuzbandriss wieder an. Als extrem positiver Typ schöpft er sogar aus Missgeschicken zusätzliche Kraft.
Der Kite fiel nach drehendem Wind ins Wasser, wurde vom Carbon-Foil, das dem pfeilschnellen Brett den nötigen Auftrieb gibt, zerschnitten. Mit dem Ersatz gab es dann im Medal Race Probleme – doch für Ärger oder Wut war beim stets positiven Olympiasieger Valentin Bontus zuletzt vor Mallorca nach Rang drei kein Platz: „So etwas kann immer passieren, es gibt kein Pech, ich nenne es Karma tanken. Vielleicht habe ich jetzt für den Rest der Saison Ruhe.“
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