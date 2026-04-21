„Es gibt kein Pech – ich habe nur Karma getankt!“

Der Kite fiel nach drehendem Wind ins Wasser, wurde vom Carbon-Foil, das dem pfeilschnellen Brett den nötigen Auftrieb gibt, zerschnitten. Mit dem Ersatz gab es dann im Medal Race Probleme – doch für Ärger oder Wut war beim stets positiven Olympiasieger Valentin Bontus zuletzt vor Mallorca nach Rang drei kein Platz: „So etwas kann immer passieren, es gibt kein Pech, ich nenne es Karma tanken. Vielleicht habe ich jetzt für den Rest der Saison Ruhe.“