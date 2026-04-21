„Diese Bilder kriege ich nicht mehr aus dem Kopf!“

Tragische Szenen am Montag: Ein Bus der Salzburg Linien kracht in eine Billa-Filiale im Stadtteil Itzling. Ein Passant stirbt tragisch. Es gibt viele Verletzte. Die „Krone“ hat beim Lokalaugenschein am Tag danach mit Zeugen gesprochen – der Schock sitzt tief.
„Fünf Minuten davor war ich selbst noch unten beim Billa“, sagt Mehmet Tuncay. Dem Geschäftsführer des Restaurants Fuji sitzt der Schock noch in den Knochen, wenn er an den Obus-Unfall am Montag denkt: „Ich habe einen Krach gehört, bin nachschauen gegangen. Die Bilder kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Es war Chaos pur, Menschen haben geschrien, es lagen welche blutüberströmt am Boden.“
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