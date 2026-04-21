„Diese Bilder kriege ich nicht mehr aus dem Kopf!“

„Fünf Minuten davor war ich selbst noch unten beim Billa“, sagt Mehmet Tuncay. Dem Geschäftsführer des Restaurants Fuji sitzt der Schock noch in den Knochen, wenn er an den Obus-Unfall am Montag denkt: „Ich habe einen Krach gehört, bin nachschauen gegangen. Die Bilder kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Es war Chaos pur, Menschen haben geschrien, es lagen welche blutüberströmt am Boden.“