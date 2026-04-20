Feuerpause wackelt: Iran sagt Friedensgespräche ab

US-Marine beschoss iranischen Frachter

In der Nacht auf Montag warf Teheran den USA die Verletzung der Waffenruhe vor. Grund sei der Beschuss eines iranischen Handelsschiffes im Golf von Oman. Dieses soll versucht haben, die US-Blockade zu durchbrechen. „Wir haben ihr Schiff vollständig in unserer Gewalt und sehen nach, was an Bord ist!“, wetterte Präsident Donald Trump in den sozialen Medien. Ein iranischer Militärsprecher sprach von „bewaffneter Piraterie“ und kündigte eine baldige Reaktion an. Das Schiff sei von China aus unterwegs gewesen.