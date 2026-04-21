Sechsjährige in Wohnung gelockt und vergewaltigt

Alle Versionen des Täters halten nicht

Auch im Prozess versucht er es zuerst mit einer eigenen Version: „Sie ist freiwillig mitgegangen, weil sie mir mit den Sesseln helfen wollte. Sie hat gespielt und gelacht. Ich habe sie nur kurz berührt, als sie am Bett gestanden ist“, leugnet er jegliche Gewaltanwendung. „Ich habe ihr dann gesagt, dass sie verschwinden soll, damit nichts Schwerwiegendes passiert. Ich schwöre, so war es“, sagt er, um nach der Aussage des Kindes, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, doch alles zuzugeben.