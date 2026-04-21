Diese Krisen drohen, falls die Gespräche scheitern

Eine US-Delegation unter der Leitung von Vizepräsident JD Vance wird in Islamabad erwartet. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, gab sich dem Sender Fox News gegenüber zuversichtlich, dass die USA ein „wirklich gutes Abkommen“ schließen würden. Washington und Teheran stünden kurz vor einer Einigung. Und wenn nicht? In Islamabad stehen mehr als 10.000 Polizisten bereit, um ein Event abzusichern, das womöglich gar nicht stattfinden wird. Folgend die drei Szenarien: