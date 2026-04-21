TV-Moderator beleidigt Meloni wild in Live-Sendung

Der russische Moderator Wladimir Solowjow äußerte sich in einer Folge seiner Sendung „Polnyj Kontakt“ („Full Contact“) vulgär auf Italienisch und nannte die italienische Ministerpräsidentin unter anderem eine „Faschistin, eine zertifizierte Idiotin, eine schlechte Frau“. „Meloni ist eine Schande für die Menschheit. Verrat ist ihr zweiter Vorname: Sie hat Trump verraten, dem sie zuvor die Treue geschworen hatte“, fügte der Kreml-Unterstützung während der Sendung hinzu.