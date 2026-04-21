Lufthansa streicht 20.000 Kurzstreckenflüge

Die AUA-Mutter Lufthansa wird bis Oktober 20.000 Kurzstreckenflüge aus dem Programm nehmen. Auf diese Weise werden 40.000 Tonnen Kerosin gespart, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Unwirtschaftliche Strecken in Frankfurt und München fielen weg.
Gleichzeitig würden Strecken in Zürich, Wien und Brüssel ausgeweitet, hieß es. Die neue Streckenplanung für die kommenden Monate soll Ende April oder Anfang Mai veröffentlicht werden. Die Kerosinversorgung der Gruppe sei in den kommenden Wochen gesichert, für den Sommerflugplan werde „eine weitgehend stabile Treibstoffversorgung“ erwartet, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.
Durch die plötzliche Schließung der bestreikten Tochter Cityline seit Samstag ist bei der Lufthansa eine Lücke von rund 150 Flügen am Tag entstanden. Zur Arbeitsniederlegung hatten die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit (VC) und UFO aufgerufen. Das Personal streikte eine Woche lang.
Davon war nicht nur die Kernmarke Lufthansa betroffen, sondern auch die Zubringer-Tochter CityLine. UFO und VC hatten den Beschluss zur beschleunigten Abwicklung der Fluglinie mit zwei Dutzend Maschinen und rund 1300 Beschäftigten scharf kritisiert. Ursprünglich war ein schrittweises Verkleinern der Airline bis zu einer Einstellung des Betriebs 2028 geplant. Allerdings wurde im Sommer 2024 die City Airline gegründet, die ebenfalls auf Zubringer ausgerichtet ist. Diese ist dank niedrigerer Tarife und höherer Einsatzzeiten produktiver.
Sozialplan für Cityline-Mitarbeiter kommt
VC und UFO rieten dem Personal von einem Wechsel der Cityliner dorthin wegen der schlechteren Konditionen ab. Tatsächlich machten das bisher nur wenige Mitarbeitende. Nun soll das bisherige Cockpit- und Kabinenpersonal von Cityline möglichst Jobs bei anderen Fluggesellschaften im Konzern finden. Gleichzeitig wird auch ein Sozialplan mit Konditionen zum Ausscheiden ausgehandelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.