Lufthansa streicht 20.000 Kurzstreckenflüge

Davon war nicht nur die Kernmarke Lufthansa betroffen, sondern auch die Zubringer-Tochter CityLine. UFO und VC hatten den Beschluss zur beschleunigten Abwicklung der Fluglinie mit zwei Dutzend Maschinen und rund 1300 Beschäftigten scharf kritisiert. Ursprünglich war ein schrittweises Verkleinern der Airline bis zu einer Einstellung des Betriebs 2028 geplant. Allerdings wurde im Sommer 2024 die City Airline gegründet, die ebenfalls auf Zubringer ausgerichtet ist. Diese ist dank niedrigerer Tarife und höherer Einsatzzeiten produktiver.