Wegen Scheidung: Steirerin missbrauchte Ehemann

„Ich bin noch immer in Schockstarre, was mein Mann mir da antut“, erklärte die zweifache Mutter dann dem Richtersenat. „Ich dachte zuerst, das ist so eine Phase, weil er 50 geworden ist. Es brach wirklich eine Welt für mich zusammen.“ Am Tattag, beteuert sie, wollte sie wirklich nur mit ihm reden. Deswegen habe sie sich zu ihm ins Bett gelegt. „Doch er sagte, ich soll verschwinden und hat mich zum Türstock gedrängt. Da hab’ ich mich natürlich gewehrt.“