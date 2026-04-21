Russland will kein Öl mehr an Deutschland liefern

Laut der Industrie wurde bereits ein angepasster Exportplan an Kasachstan und Deutschland übermittelt. Ein Transitstopp, der ab dem 1. Mai geplant sein soll, könnte die deutschen Bemühungen um alternative Lieferanten nach der Abkehr von russischer Energie erschweren. Kasachstan spielt dabei eine wichtige Rolle, indem es Öl über den nördlichen Strang der russischen Druschba-Pipeline, der durch Polen verläuft, in die Bundesrepublik liefert. Im Vorjahr beliefen sich die Exporte auf 2,146 Millionen Tonnen beziehungsweise rund 43.000 Tonnen Erdöl pro Tag. Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 2024.