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Paukenschlag bei Apple: Konzernchef Cook tritt ab

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20.04.2026 22:52
Tim Cook wurde in den vergangenen Monaten immer wieder Amtsmüdigkeit nachgesagt – nun hat er ...
Tim Cook wurde in den vergangenen Monaten immer wieder Amtsmüdigkeit nachgesagt – nun hat er seinen Abgang tatsächlich besiegelt.(Bild: AFP/NIC COURY)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Mann, der Apple durch eine der prägendsten Phasen seiner Geschichte geführt hat, zieht sich zurück: Nach mehr als einem Jahrzehnt an der Spitze kündigt CEO Tim Cook seinen Abgang an. Damit endet eine Ära, die den Technologiekonzern nicht nur wirtschaftlich auf neue Höhen führte, sondern auch strategisch neu ausrichtete.

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Laut einer Unternehmensmitteilung wird John Ternus, derzeit Senior Vice President für Hardware Engineering, ab 1. September die Rolle des CEO übernehmen. Cook soll bis dahin im Amt bleiben, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Anschließend wechselt er an die Spitze des Aufsichtsrats des Unternehmens.

„Es war das größte Privileg meines Lebens, CEO von Apple zu sein und ein so außergewöhnliches Unternehmen führen zu dürfen“, erklärte Cook in einer Aussendung.

Vom Jobs-Erben zum Konzernlenker
Cook hatte den Chefposten im Jahr 2011 übernommen, nachdem Steve Jobs zurückgetreten war. In den folgenden Jahren prägte er die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich: Unter seiner Führung wuchs Apple zu einem Konzern mit einem Börsenwert von rund vier Billionen US-Dollar.

Apple ist nicht irgendein Konzern – an der Börse war er lange Zeit das wertvollste Unternehmen der Welt, nun rangiert er ebenda auf Platz 2:

Das Balkendiagramm zeigt die wertvollsten Börsenunternehmen weltweit mit ihrem geschätzten Börsenwert Ende 2025 in Milliarden US-Dollar. Nvidia liegt mit 4.532 Milliarden US-Dollar an der Spitze, gefolgt von Apple, Alphabet und Microsoft. Die meisten Unternehmen stammen aus dem IT-Sektor. Quelle: EY/dpa.

Dabei trieb Cook die Diversifizierung des Geschäfts voran. Neben klassischen Produkten wie Mac, iPod und iPhone entwickelte sich Apple zunehmend in neue Bereiche – etwa Unterhaltung, Gesundheit und Wearables.

Krisen, Politik und globale Herausforderungen
Seine Amtszeit war auch von globalen Herausforderungen geprägt. So steuerte Cook das Unternehmen durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowie durch handelspolitische Spannungen zwischen den USA und China, die unter anderem durch die Zollpolitik von Donald Trump ausgelöst wurden.

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Umbau im Top-Management
Die Ankündigung erfolgt zudem in einer Phase personeller Veränderungen im Top-Management des Konzerns. Ende 2025 hatten bereits mehrere Führungskräfte das Unternehmen verlassen, darunter der KI-Chef, der Leiter für politische Angelegenheiten sowie ein führender Designer.

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