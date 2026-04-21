Vom Schnitzel zur Sojabohne: Vegan liegt im Trend

Kein Fleisch, keine Milch – und trotzdem voller Energie? „Ich lebe seit sechs Jahren vegan und werde es nie wieder ändern“, sagt Sarah Grafenberger. Sie verrät der „Krone“, was dahintersteckt. Mittlerweile lenkt auch die Medizin ein: Vegan ist positiv – es gibt aber „kritische Nährstoffe“, die man im Auge behalten muss.