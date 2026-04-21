Beim Hunderter hatte der GAK gar nichts zu feiern

Wenige Augenblicke später fasste sich Mathias Olesen ein Herz, doch sein Distanzschuss wurde von Ried-Tormann Leitner entschärft. Damit hatte der GAK sein Pulver aber verschossen. Und es blieb bei der 1:2-Pleite. Ein Jubiläum zum Vergessen für Trainer Ferdl Feldhofer also! „Aufgrund der ersten Halbzeit war leider nicht mehr drinnen. Wir haben kaum Chancen gehabt, in Ballbesitz haben wir uns nicht festsetzen können. Und die Rieder haben uns ihr Spiel aufgezwungen“, war die Freude bei Torschütze Grosse überschaubar. Weiter geht es am Samstag bei Schlusslicht WAC.