Rieder „dürfen und sollen“ träumen

Maximilian Senft (Ried-Trainer): „Ich bin natürlich hochzufrieden. Wir haben die Tür zu unserem großen Saisonziel ganz weit aufgestoßen. Wir haben das Spiel schlussendlich souverän gewonnen. Die Tabelle lügt nicht, es ist hochverdient. Wir waren knapp dran, ins obere Play-off und ins Cupfinale zu kommen. Dass die Mannschaft nach diesen Frühjahrs-Rückschlägen so stabil auftritt, spricht absolut für sie. Träumen dürfen und sollen alle. Ich bin ein großer Verfechter davon, dass viel geträumt wird. Wir werden uns darauf konzentrieren, dass wir die WSG schlagen.“