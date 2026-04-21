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Rieder „dürfen und sollen“ träumen

Bundesliga
21.04.2026 23:08
Maximilian Senft
Maximilian Senft(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ried feierte am Dienstag einen verdienten Heimsieg gegen den GAK. Hier gibt es die Stimmen zum Spiel.

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Maximilian Senft (Ried-Trainer): „Ich bin natürlich hochzufrieden. Wir haben die Tür zu unserem großen Saisonziel ganz weit aufgestoßen. Wir haben das Spiel schlussendlich souverän gewonnen. Die Tabelle lügt nicht, es ist hochverdient. Wir waren knapp dran, ins obere Play-off und ins Cupfinale zu kommen. Dass die Mannschaft nach diesen Frühjahrs-Rückschlägen so stabil auftritt, spricht absolut für sie. Träumen dürfen und sollen alle. Ich bin ein großer Verfechter davon, dass viel geträumt wird. Wir werden uns darauf konzentrieren, dass wir die WSG schlagen.“

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Ferdinand Feldhofer (GAK-Trainer): „Es war sicher ein großer Punkt, dass wir speziell in der ersten Halbzeit mit dem schnellen Terrain nicht zurechtgekommen sind. Die Gegentore waren sehr einfach. Wir waren uns völlig bewusst, dass es richtungsweisende Tage sind. Wir haben das Duell gegen Ried verloren. Für uns ist klar, dass wir nicht nach oben schauen brauchen, sondern nur nach unten. Das schärft die Sinne. Jetzt gilt es, schnellstmöglich zu regenerieren und die Köpfe wieder frisch zu bekommen.“

(Bild: GEPA)
(Bild: APA/EXPA)
(Bild: GEPA)
(Bild: GEPA)
(Bild: APA/EXPA)

Ante Bajic (Ried-Torschütze): „Das tut sehr gut. Es war endlich Zeit, wir haben uns belohnt und im Großen und Ganzen war es auch verdient. Beim Tor hat alles perfekt gepasst. Das Momentum nehmen wir auf jeden Fall mit, aber wir bleiben bodenständig.“

Mark Grosse (GAK-Torschütze): „Wir sind in der ersten Hälfte kaum zu Chancen gekommen und hatten im Ballbesitz nicht viele Phasen, wo wir uns vorne festsetzen konnten. Ich habe lange auf einen Treffer gewartet. Es freut mich, dass ich das Tor gemacht habe, aber leider haben wir uns nicht mit drei Punkten belohnt.“

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