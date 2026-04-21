Trump verlängert Feuerpause, Iran widerspricht

Iran will nicht zu Verhandlungen kommen

Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim meldete allerdings, dass iranische Vertreter nicht zu Verhandlungen nach Pakistan reisen würden. Die USA seien von „übertriebenen Forderungen“ in den vergangenen Tagen nicht abgerückt und es habe daher keine nennenswerten Fortschritte gegeben. Unter diesen Umständen sei eine Teilnahme an den Verhandlungen „reine Zeitverschwendung“, hieß es in dem Bericht.